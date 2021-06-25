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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах тест-драйв закончился угоном

Вчера в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о незаконном завладении транспортным средством.

Выездом на место происшествия полицейские установили, что вечером 4 сентября в Сумах местный житель передал свой мотоцикл «BSE S2» незнакомцу, который якобы хотел приобрести его для проведения тестового заезда перед покупкой.

Воспользовавшись доверчивостью продавца, злоумышленник уехал якобы на тест-драйв, но назад так и не вернулся.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины в рамках которого проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Приметы злоумышленника: на вид около 20-22 лет, ростом 170-175 см, глаза серые или голубые, худощавого телосложения. Был одет в куртку черного цвета, синие джинсы, серую шапку. Обувь черного цвета.

Полицейские обращаются к гражданам. Если вы стали свидетелем этого преступления, владеете какой-либо информацией, знаете местонахождение похищенного мотоцикла или мужчины, который совершил данное преступление, просьба сообщить в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

С начала года на территории Сумской области было совершено 78 незаконных завладения автомототранспортом. На сегодня раскрыто 48 таких преступлений.

Право Угон
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