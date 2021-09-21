На Сумщине увеличили количество больниц для пациентов с COVID-19

Из них 9 - это заведения первой волны, четыре - второй и одно - резервное. Об этом 6 октября рассказала директор Северного регионального департамента Национальной службы здоровья Виктория Милютина, пишет Суспільне.
Заведения первой волны уже имеют заключенные договора с НСЗУ, второй - в процессе заключения, сказала она.
«Заведениям Сумской области НСЗУ выплатила 559 млн 167 тыс. 599 гривен - это за период апрель-декабрь 2020 года. С апреля 2021 года по сейчас выплачено 162 млн 564 тыс. 756 гривен. Хочу заметить, что по ковидному пакету мы платим не по количеству пролеченных случаев, а глобальную ставку, в соответствии с количеством медицинских бригад в заведении, и загруженности заведения больными. За одну команду получают 554 000 заведение», - рассказала она.
По словам Виктории Милютиной, деньги для оплаты ковидных договоров у Нацслужбы здоровья зарезервированы.
Больницы первой волны:
Сумской областной медцентр инфекционных болезней им. Красовицкого
Сумская больница №5
Сумской областной госпиталь для ветеранов
Сумской областной перинатальный центр
Сумская детская больница им. Св. Зинаиды
Сумская больница им. Св. Пантелеймона
Шосткинская ЦРБ
Конотопская ЦРБ
Ахтырская ЦРБ
Роменская ЦРБ
В больницы второй волны входят медицинские учреждения в Белополье, Кролевце, Тростянце и больница №4 в Сумах, а больница в Лебедине - резервная. В Тростянце на 5 октября, сказала директор больницы Анна Шевцова, мест уже не было.
Также для пациенток с COVID-19 есть койки в Сумском областном перинатальном центре.
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