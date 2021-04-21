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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:44465

На Сумщине глава сельсовета заплатил наложенный на него штраф из бюджета громады

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сообщено о подозрении в настоящее время бывшему главе сельского совета Ахтырского района, из-за служебной халатности которого сельскому совету причинен материальный ущерб на сумму почти 180 тыс. грн (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2017 году указанный сельсовет заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор на капитальный ремонт дорожного покрытия в населенном пункте. При этом глава сельского совета не заключил дополнительный договор на осуществление авторского надзора, поэтому на объектах работы были выполнены без соблюдения требований проектно-сметной документации.

За допущенные правонарушения в сфере градостроительной деятельности на сельский совет решением суда был наложен штраф в размере почти 180 тыс. грн. Несмотря на то, что нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения непосредственно главой сельского совета своих служебных обязанностей, указанные средства были уплачены из бюджета громады.

В отношении директора ООО, который выполнял капитальный ремонт дорожного покрытия, не соблюдая требований проектно-сметной документации, в настоящее время идет судебное разбирательство.

Досудебное расследование проведено следователями Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Служебная халатность
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