На Сумщине глава сельсовета заплатил наложенный на него штраф из бюджета громады

По данным следствия, в 2017 году указанный сельсовет заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор на капитальный ремонт дорожного покрытия в населенном пункте. При этом глава сельского совета не заключил дополнительный договор на осуществление авторского надзора, поэтому на объектах работы были выполнены без соблюдения требований проектно-сметной документации.
За допущенные правонарушения в сфере градостроительной деятельности на сельский совет решением суда был наложен штраф в размере почти 180 тыс. грн. Несмотря на то, что нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения непосредственно главой сельского совета своих служебных обязанностей, указанные средства были уплачены из бюджета громады.
В отношении директора ООО, который выполнял капитальный ремонт дорожного покрытия, не соблюдая требований проектно-сметной документации, в настоящее время идет судебное разбирательство.
Досудебное расследование проведено следователями Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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