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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:44375

Серийный домушник приговора суда будет ждать за решеткой

По ходатайству следователя и прокурора Роменской окружной прокуратуры решением суда 40-летнему подозреваемому в краже ценных вещей из жилья избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Событие произошло 1 октября в с. Хмелев Роменского района. Достоверно зная об отсутствии хозяев по месту жительства, мужчина через окно проник в частный дом, откуда похитил 2 тыс. грн и ювелирные изделия. Однако с похищенным далеко убежать ему не удалось, так как вора задержали сотрудники полиции. Как выяснилось, до этого задержанный уже был неоднократно судим за преступления против собственности. Более того, он совершил новое преступление в период испытательного срока.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Кража Под стражу
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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