Серийный домушник приговора суда будет ждать за решеткой

Событие произошло 1 октября в с. Хмелев Роменского района. Достоверно зная об отсутствии хозяев по месту жительства, мужчина через окно проник в частный дом, откуда похитил 2 тыс. грн и ювелирные изделия. Однако с похищенным далеко убежать ему не удалось, так как вора задержали сотрудники полиции. Как выяснилось, до этого задержанный уже был неоднократно судим за преступления против собственности. Более того, он совершил новое преступление в период испытательного срока.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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