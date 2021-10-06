Сумские копы показали, из-за какого неизвестного устройства вызывали взрывотехников (фото)

Прибыв на указанное место, экипажи патрульной полиции обеспечили охрану места происшествия и временно ограничили движение транспорта на указанном участке, также вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.
Выяснилось, что в пакете находился стационарный телефон. Во время его проверки взрывотехники установили, что в пакете нет взрывчатого вещества. Движение транспорта сразу было восстановлено.
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