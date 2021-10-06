Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:5355

Сумские копы показали, из-за какого неизвестного устройства вызывали взрывотехников (фото)

5 октября, около 17.30, патрульные получили сообщение о том, что на остановке общественного транспорта на улице Ильинской лежит пакет, в котором было неизвестное устройство с проводами.

Прибыв на указанное место, экипажи патрульной полиции обеспечили охрану места происшествия и временно ограничили движение транспорта на указанном участке, также вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Выяснилось, что в пакете находился стационарный телефон. Во время его проверки взрывотехники установили, что в пакете нет взрывчатого вещества. Движение транспорта сразу было восстановлено.

Право Минирование
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах заминировали дорогу? (обновлено)
Вчера 18:26

В Сумах заминировали дорогу? (обновлено)

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», из-за минирования полиция перекрыла участок дороги на ул. Чорновола....

В Сумах снова минировали?
08.06.2021 17:04

В Сумах снова минировали?

В Сумах проверяют информацию о возможном заминировании вблизи строительного колледжа....

В Сумах снова не минировали «Евробазар»
29.05.2021 18:08

В Сумах снова не минировали «Евробазар»

В 14.45 в полиции сказали, что сообщение оказалось фейковым....

В Сумах снова заминировали «Евробазар»
29.05.2021 12:57

В Сумах снова заминировали «Евробазар»

В Сумах снова проверяют сообщение о заминировании ТЦ «Евробазар»....

В Сумах суд дал псевдоминеру 5 лет условно
28.05.2021 13:31

В Сумах суд дал псевдоминеру 5 лет условно

Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в ложном сообщении о минировании моста....

Новости

На Сумщине за вторник 17 летальных случаев от COVID-19
Сегодня 08:45
В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
04.10.2021 10:01
Сумские копы показали, из-за какого неизвестного устройства вызывали взрывотехников (фото)
Сегодня 11:53
Жительницу Шостки обманул псевдобанкир
Сегодня 11:11
В Сумах спасатели ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме (видео)
Сегодня 11:07
На Сумщине под колесами нескольких авто погиб пешеход
Сегодня 10:51
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 10:32
Трети сумчан поставлять отопление будет новое предприятие
Сегодня 10:15
Сегодня во второй лиге сыграют две команды с Сумщины (трансляция)
Сегодня 09:45
Мэр Сум настроен на объединение больниц
Сегодня 09:43
Под стенами Сумской ОГА протестуют медики 5-й больницы
Сегодня 09:17
На Сумщине 441 новый случай заболевания коронавирусом
Сегодня 08:43
view counter

Статьи

Коммунальный футбол: быть или не быть?
Вчера 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
Вчера 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.