В Сумах спасатели ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме (видео) 5 октября в 22:32 к спасателям поступила информация, что в г. Сумы по ул. СКД возник пожар в 5-этажном жилом доме.

Сообщение поступило от жителей, которые увидели дым, который начал заполнять лестничную клетку. По вызову был направлен дежурный караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горение происходит в 2-комнатной квартире на верхнем этаже. Включившись в аппараты для защиты органов дыхания, пожарные попали в задымленный дом. В одной из комнат горела мебель, также происходило тление вещей, которыми была завалена вся квартира. Существовала угроза стремительного распространения огня.

В 23:11 пожар был локализован, в 23:49 - ликвидирован. Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.