В Сумах спасатели ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме (видео)

Сообщение поступило от жителей, которые увидели дым, который начал заполнять лестничную клетку. По вызову был направлен дежурный караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горение происходит в 2-комнатной квартире на верхнем этаже. Включившись в аппараты для защиты органов дыхания, пожарные попали в задымленный дом. В одной из комнат горела мебель, также происходило тление вещей, которыми была завалена вся квартира. Существовала угроза стремительного распространения огня.
В 23:11 пожар был локализован, в 23:49 - ликвидирован. Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.
Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
4 октября в 00:22 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Партизанская в с....
2 октября в 14:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. 2-я Набережная в...
Во время ликвидации пожара в жилом доме обнаружено тело человека....
2 октября в 9:14 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни по ул. Зарудка в г....
2 октября в 2:33, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Веселодолинская в с. Веселая...