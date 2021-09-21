Сегодня во второй лиге сыграют две команды с Сумщины (трансляция) Сегодня, 6 октября, пройдет 12-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б сыграют свои матчи ФК «Тростянец» и ФК «Виктория» из Николаевки. Оба матча начнутся в 15.00. ФК «Сумы» из-за проблем с финансированием матч в Сумах пока отменил.

ФК «Тростянец» на выезде сыграет с ФК «Полтава». После 11 матчей у хозяев 13 очков и 11-е место, у гостей – 17 очков и 7-е место.

ФК «Виктория» сыграет в Никополе против ФК «Скорук», который сейчас занимает третью строчку турнирной таблицы с 21 очком. У наших 15 очков и 9-е место.