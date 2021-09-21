Сегодня во второй лиге сыграют две команды с Сумщины (трансляция)

В группе Б сыграют свои матчи ФК «Тростянец» и ФК «Виктория» из Николаевки. Оба матча начнутся в 15.00. ФК «Сумы» из-за проблем с финансированием матч в Сумах пока отменил.
ФК «Тростянец» на выезде сыграет с ФК «Полтава». После 11 матчей у хозяев 13 очков и 11-е место, у гостей – 17 очков и 7-е место.
ФК «Виктория» сыграет в Никополе против ФК «Скорук», который сейчас занимает третью строчку турнирной таблицы с 21 очком. У наших 15 очков и 9-е место.
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