На Сумщине за вторник 17 летальных случаев от COVID-19 За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 441 человека.

COVID-19 подтвердили у 441 человека (Конотопский р-н - 36, Ахтырский р-н - 67, Роменский р-н - 52, Сумской р-н - 222, Шосткинский р-н - 64).

По состоянию на 6 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 85 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1472 летальных случая, за прошедшие сутки - 17 (Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 6, Шосткинский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 636 человек, из них за минувшие сутки - 162 (Конотопский р-н - 30, Ахтырский р-н - 27 Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 72, Шосткинский р-н - 30).