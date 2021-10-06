На Сумщине за вторник 17 летальных случаев от COVID-19

COVID-19 подтвердили у 441 человека (Конотопский р-н - 36, Ахтырский р-н - 67, Роменский р-н - 52, Сумской р-н - 222, Шосткинский р-н - 64).
По состоянию на 6 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 85 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1472 летальных случая, за прошедшие сутки - 17 (Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 6, Шосткинский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 636 человек, из них за минувшие сутки - 162 (Конотопский р-н - 30, Ахтырский р-н - 27 Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 72, Шосткинский р-н - 30).
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