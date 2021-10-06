На Сумщине 441 новый случай заболевания коронавирусом

В Украине - 12662 новых случая. В частности, заболели 1186 детей и 271 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3745 человек; летальных случаев - 320; выздоровели - 4630 человек; осуществлено тестирований за сутки - 135559 (в частности методом ПЦР - 54386, методом ИФА - 11665), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 69508.
За все время пандемии в Украине заболело - 2482518 человек; выздоровели - 2273382; летальных исходов - 57 526; проведено ПЦР-тестов - 13058358.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 792 случая;
- Винницкая область - 275 случаев;
- Волынская область - 315 случаев;
- Днепропетровская область - 964 случая;
- Донецкая область - 761 случай;
- Житомирская область - 382 случая;
- Закарпатская область - 141 случай;
- Запорожская область - 783 случая;
- Ивано-Франковская область - 305 случаев;
- Киевская область - 442 случая;
- Кировоградская область - 76 случаев;
- Луганская область - 576 случаев;
- Львовская область - 645 случаев;
- Николаевская область - 367 случаев;
- Одесская область - 1076 случаев;
- Полтавская область - 475 случаев;
- Ровенская область - 509 случаев;
- Сумская область - 441 случай;
- Тернопольская область - 292 случая;
- Харьковская область - 1163 случая;
- Херсонская область - 423 случая;
- Хмельницкая область - 549 случаев;
- Черкасская область - 392 случая;
- Черновицкая область - 484 случая;
- Черниговская область - 34 случая.
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