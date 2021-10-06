На Сумщине 441 новый случай заболевания коронавирусом За вторник, 5 октября, в сумской области подтвердили 441 случай заболевания COVID-19.

В Украине - 12662 новых случая. В частности, заболели 1186 детей и 271 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3745 человек; летальных случаев - 320; выздоровели - 4630 человек; осуществлено тестирований за сутки - 135559 (в частности методом ПЦР - 54386, методом ИФА - 11665), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 69508.

За все время пандемии в Украине заболело - 2482518 человек; выздоровели - 2273382; летальных исходов - 57 526; проведено ПЦР-тестов - 13058358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 792 случая;

- Винницкая область - 275 случаев;

- Волынская область - 315 случаев;

- Днепропетровская область - 964 случая;

- Донецкая область - 761 случай;

- Житомирская область - 382 случая;

- Закарпатская область - 141 случай;

- Запорожская область - 783 случая;

- Ивано-Франковская область - 305 случаев;

- Киевская область - 442 случая;

- Кировоградская область - 76 случаев;

- Луганская область - 576 случаев;

- Львовская область - 645 случаев;

- Николаевская область - 367 случаев;

- Одесская область - 1076 случаев;

- Полтавская область - 475 случаев;

- Ровенская область - 509 случаев;

- Сумская область - 441 случай;

- Тернопольская область - 292 случая;

- Харьковская область - 1163 случая;

- Херсонская область - 423 случая;

- Хмельницкая область - 549 случаев;

- Черкасская область - 392 случая;

- Черновицкая область - 484 случая;

- Черниговская область - 34 случая.