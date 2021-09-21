ФК «Тростянец» готов помочь «ФК «Сумы» ФК «Тростянец» готов безвозмездно предоставить поле команде ФК «Сумы» на ближайшие домашние матчи, учитывая ситуацию с финансированием клуба.

Об этом говорится в сообщение на странице клуба в Фейсбуке.

«Мы не можем допустить, чтобы из-за качества, возможно юридических или технических проблем финансирования коммунального предприятия, команда с Сумщины была снята с чемпионата 2-й лиги украинского футбола.

Именно поэтому мы готовы пойти на помощь ФК «Сумы» и, возможно, этим помочь в этой досадной ситуации.

В свое время в Тростянце несколько лет играл ФК «Нефтяник-2», которому не находилось возможностей, чтобы играть в родной Ахтырке. И уже в прошлом году команда вернулась играть в Ахтырку.

Надеемся, что и в ситуации с ФК «Сумы» будут найдены верные управленческие решения», - говорится в сообщении.

Напомним: вчера стало известно, что ФК «Сумы» не в состоянии провести даже домашний матч 6 октября. У клуба, который является коммунальным предприятием, закончились средства, выделенные из городского бюджета.

О позиции депутатов горсовета здесь.