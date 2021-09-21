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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:44117

Ночью в Сумах пьяный подросток без прав устроил аварию (видео)

Ночью патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Труда.

На месте ДТП инспекторы обнаружили две поврежденные машины ВАЗ-21011 и Volkswagen Passat. Патрульные полицейские установили, что за рулем транспортного средства ВАЗ находился 16-летний парень. Предварительно, он не придерживался безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen. Об автопроисшествии патрульные сразу же сообщили матери парня, прибывшей на место происшествия. Бригада врачей доставила его в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

У него также были явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии матери он прошел освидетельствование на состояние опьянения в учреждении здравоохранения. Заключение врачей подтвердило, что парень находился в состоянии опьянения.

На него патрульные составили протоколы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Все обстоятельства ДТП дальнейшем выясняла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции, которую на место ДТП вызвали патрульные.

Право Без прав Дтп Пьяный за рулем
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