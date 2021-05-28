В Сумах заминировали дорогу?

Троллейбусы № 1 и 5 временно курсировать по частично измененной схеме: будут разворачиваться через Центральный рынок.
По неофициальной информации заминирован участок по ул. Черновола; пока полиция перекрыла движение транспорта в обоих направлениях, говорится в сообщении.
В Сумах проверяют информацию о возможном заминировании вблизи строительного колледжа....
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