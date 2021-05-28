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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:2617

В Сумах заминировали дорогу?

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», из-за минирования полиция перекрыла участок дороги на ул. Чорновола.

Троллейбусы № 1 и 5 временно курсировать по частично измененной схеме: будут разворачиваться через Центральный рынок.

По неофициальной информации заминирован участок по ул. Черновола; пока полиция перекрыла движение транспорта в обоих направлениях, говорится в сообщении.

Право Минирование
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