Сумские лучники завершили Кубок Украины с «золотом» Сегодня, 5 октября, в Новой Каховке завершился финал кубка Украины по стрельбе из лука.

В последний день соревнований проходил микст-турнир, в котором лучшими стали сумчане Полина Родионова и Алексей Гунбин. Наопмним6 личном зачете второй среди женщин стала Ирина Хочина, в комындных стрельбах у нас мужское «золото» и женская «бронза».