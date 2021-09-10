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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:2992

Сумские лучники завершили Кубок Украины с «золотом»

Сегодня, 5 октября, в Новой Каховке завершился финал кубка Украины по стрельбе из лука.

В последний день соревнований проходил микст-турнир, в котором лучшими стали сумчане Полина Родионова и Алексей Гунбин.

Наопмним6 личном зачете второй среди женщин стала Ирина Хочина, в комындных стрельбах у нас мужское «золото» и женская «бронза».

Спорт Алексей Гунбин Полина Родионова Стрельба из лука
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