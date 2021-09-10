Сумские лучники завершили Кубок Украины с «золотом»

В последний день соревнований проходил микст-турнир, в котором лучшими стали сумчане Полина Родионова и Алексей Гунбин.
Наопмним6 личном зачете второй среди женщин стала Ирина Хочина, в комындных стрельбах у нас мужское «золото» и женская «бронза».
1-5 октября в Новой Каховке проходит Кубок Украины по стрельбе из лука....
1-5 октября в Новой Каховке проходит Кубок Украины по стрельбе из лука....
Сегодня, 21 сентября, стартует чемпионат мира по стрельбе из лука....
Во Львове проходит 58-й международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень»....
Во Львове проходит 58-й международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень»....