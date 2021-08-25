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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе прошел этап Кубка Украины по лыжероллерам

Спортсмены с Сумщины завоевали 50 медалей на Всеукраинские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах среди юниоров, юниорок, юношей и девушек.

1-3 октября в Конотопе на стадионе «Локомотив» детско-юношеской спортивной школы им. Михаила Мамиашвили проходил этап Кубка Украины по лыжным гонкам на лыжероллерах и Всеукраинские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах среди юниоров, юниорок, юношей и девушек.

В соревнованиях приняли участие 22 команды (более 200 спортсменов) из разных Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Закарпатской областей и Киева.

Соревнования проходили в следующих дисциплинах: кросс, классический и свободный стили.

По результатам соревнований спортсмены Сумщины завоевали 50 медалей, из которых 12 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых. В общекомандном зачете победителем стала команда Сумщина, вторая сумская команда завоевала «серебро» чемпионата Украины.

Спорт Лыжероллеры
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