В Сумах произошло тройное ДТП Сегодня, 5 октября, около 9:30, патрульные получили сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Металлургов.

На месте ДТП инспекторы установили, что 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на транспортное средство Volkswagen Passat. Последнее же по инерции допустило наезд на автомобиль Volkswagen Jetta. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ-2105 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.