В Сумах произошло тройное ДТП

На месте ДТП инспекторы установили, что 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на транспортное средство Volkswagen Passat. Последнее же по инерции допустило наезд на автомобиль Volkswagen Jetta. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ-2105 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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