Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:33471

В Сумах произошло тройное ДТП

Сегодня, 5 октября, около 9:30, патрульные получили сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Металлургов.

На месте ДТП инспекторы установили, что 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на транспортное средство Volkswagen Passat. Последнее же по инерции допустило наезд на автомобиль Volkswagen Jetta. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ-2105 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах столкнулись микроавтобус и легковушка
Сегодня 13:53

В Сумах столкнулись микроавтобус и легковушка

Авария с участием Mercedes-Benz и Toyota Corolla произошла на улице Прокофьева в Сумах....

На проспекте Лушпы ДТП
Вчера 20:20

На проспекте Лушпы ДТП

Сегодня, 4 октября, в Сумах произошло ДТП с участием легковых авто....

За выходные в Сумах произошло 15 ДТП
Вчера 16:02

За выходные в Сумах произошло 15 ДТП

За выходные (2 - 3 октября) патрульные проработали более 400 сообщений....

В Сумах фура спровоцировала тройное ДТП (видео)
Вчера 12:32

В Сумах фура спровоцировала тройное ДТП (видео)

Три автомобиля попали в ДТП в Сумах - патрульные составили админматериал....

Под Сумами в ДТП травмировался мотоциклист
Вчера 10:16

Под Сумами в ДТП травмировался мотоциклист

Происшествие произошло вчера на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка, неподалеку от села Сад....

Новости

На Сумщине 15 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности)
Сегодня 09:03
В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
Вчера 10:01
Сумские лучники завершили Кубок Украины с «золотом»
Сегодня 17:29
В Конотопе прошел этап Кубка Украины по лыжероллерам
Сегодня 16:58
В Сумах произошло тройное ДТП
Сегодня 16:33
В Сумах отказались от внедрения «Электронного билета» в этом году
Сегодня 16:06
На Сумщине пожарные 5 часов тушили пожар в жилом секторе
Сегодня 15:30
На Сумщине украли 180 тыс. грн на ремонте школы
Сегодня 15:02
На Сумщине нашли противотанковую мину на обочине дороге
Сегодня 14:29
В Сумах столкнулись микроавтобус и легковушка
Сегодня 13:53
На Сумщине сообщено о подозрении техдиректору ООО в нарушении требований экологического законодательства
Сегодня 13:23
На Сумщині людям із туберкульозом безкоштовно видають продуктові набори
Сегодня 12:43
view counter

Статьи

Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
Сегодня 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.