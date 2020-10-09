Перемычка между ТЭЦ и КСПУ Сумам уже не нужна? Несмотря на то, что ситуация на АО «Сумское НПО» остается стабильно тяжелой и включение тепла на территории КСПУ каждый год оказывается под угрозой, городская власть продолжает все так же халатно и легкомысленно относится к решению этой проблемы.

Речь идет о строительстве так называемой перемычки между КПСУ и Сумской ТЭЦ, которая позволила бы в случае форс-мажорной ситуации подавать теплоноситель от ТЭЦ на весь город. Этот вопрос в горсовете обсуждают уже много лет, однако все остается на уровне разговоров: каждый год мэр и депутаты находят сотни более важных проблем, на которые нужно направить финансирование, пишет Ваш шанс.

В этом году казалось, что вопрос таки сдвинется с мертвой точки - департаменту инфраструктуры выделили деньги на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения взаимного резервирования тепловых источников Сумской ТЭЦ и КСПУ» (та самая перемычка). Департамент провел тендер на ожидаемую сумму 3,2 млн. грн., победителем стало ООО «Укрэнергопром-3» с ценовым предложением 2,65 млн. грн. Договор был заключен 17 июня.

Однако 26 августа стороны расторгли договор и на этом все заглохло. Члены планово-бюджетной депутатской комиссии узнали об этом на одном из своих заседаний перед сентябрьской сессией, когда директор департамента финансов горсовета Светлана Липовая сообщила, что 1,2 млн. грн., которые предназначались на изготовление проектно-сметной документации по перемычке, можно снять и направить на другие нужды. Некоторые депутаты возмутились, мол, «Как это снять? Нам что, перемычка уже не нужна?». И тут С.Липовая напомнила: договор-то был на сумму 2,65 млн., а фактически департаменту выделили только 1,2 млн., и когда департамент приходил на комиссию с просьбой выделить недостающие 1,45 млн. грн., депутаты сами же ему отказали. Когда победитель тендера узнал, что фактически денег у заказчика вдвое меньше, чем нужно, и в ближайшее время дофинансирования не предвидится, стало ясно, что начинать работу не смысла, и договор был расторгнут.

Вот и получается, что, распределяя перевыполнение бюджета громады за шесть месяцев, депутаты нашли возможность добавить денег на все, что угодно, включая евродворы, сквер «Садко», финпомощь ФК «Сумы», субвенцию СБУ и еще кучу всего, но только не на реконструкцию тепловых сетей, от которой зависит теплоснабжение третьей части города. А ведь это еще только первый этап – изготовление проектно-сметной документации. И если город не смог найти деньги даже на это, то что уж тогда говорить о самих работах, на которые наверняка нужно раз в десять больше?

Кстати, та же судьба постигла еще один проблемный объект департамента инфраструктуры - «Реконструкция распределительных тепловых сетей, который проходят по ул. Кузнечной, и подключение их к элеваторному узлу дома по ул. Первомайской, 10а». Как объяснила С.Липовая, на сегодня там только проведено обследование и проектно-сметную документацию обещают закончить к концу сентября, так что в этом году работы уже никто начинать не будет. В чем причина задержки по этому объекту – никто объяснять не стал. Просто предусмотренные на него 2 млн. грн. на сентябрьской сессии тоже сняли и перенаправили на другие расходы.