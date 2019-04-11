В Сумах отказались от внедрения «Электронного билета» в этом году 2,6 млн. грн., которые закладывались в бюджете Сумской громады на изготовление электронных карт для бесплатного проезда льготников в общественном транспорте, на сессии Сумского горсовета 29 сентября сняли и перенаправили на другие нужды.

Напомним, что 29 июня текущего года в Сумах состоялся конкурс, на котором были определены операторы для внедрения в коммунальном транспорте автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСУОП) и автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ). Это так называемая система «Электронный билет», о которой в Сумах говорят уже много лет и которая нужна, в первую очередь, для безналичной оплаты проезда и точного учета количества перевозимых пассажиров. Победителями в конкурсе стали консорциум «Астек» и ФЛП Свитайло С. А. Договоры с ними должны были подписать в течение десяти дней после утверждения результатов конкурса, пишет Ваш шанс.

Однако на заседании планово-бюджетной депутатской комиссии перед сессией директор департамента финансов горсовета Светлана Липовая сообщила, что по определенным причинам договор с оператором, который должен закупить и установить в транспорте необходимое оборудование (валидаторы, электронные карточки, аппараты для пополнения счета на карточках и т.д.), на тот момент (16 сентября) был еще не подписан. В то же время по условиям проекта срок внедрения первого этапа – пять месяцев с момента заключения договора оператора с перевозчиком, и только на закупку необходимого оборудования уйдет три месяца. Таким образом, в текущем году система электронного билета уже точно не успеет заработать, а значит расходы на изготовление электронных карт для льготников нужно закладывать уже на следующий год, а сейчас их можно спокойно снимать и направить на другие цели.

Члены комиссии согласились с доводами С.Липовой. Однако вопроса, по какой причине до сих пор не подписан договор, который должен был быть подписан еще в июле, ни у кого из них почему-то не возникло…