Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:05262

Сумские футзалисты примут чемпиона в четверг

АФФК «Сумы» и ивано-франковский «Ураган» в четверг, 7 октября, откроют программу шестого тура Экстра-лиги.

Игра состоится в манеже СумГУ, начало - в 17.00. Вход для детей - свободный, для взрослых - 20 гривен.

После пяти туров «Сумы» занимают седьмое место в турнирной таблице с тремя очками, а действующий чемпион лидирует с 11 баллами.

В связи с карантинными ограничениями напоминаем, что зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.

Спорт Анонс АФФК Сумы Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

У Сумах покажуть виставку графіки
04.10.2021 08:02

У Сумах покажуть виставку графіки

Його твори вражають глядача, обеззброюють реалізмом і багатством деталей....

В Сумах «Альянс» сыграет с «Агробизнес» (трансляция)
03.10.2021 10:05

В Сумах «Альянс» сыграет с «Агробизнес» (трансляция)

Сегодня, 3 октября, в Сумах на стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» примет «Агробизнес» с Волочиска....

Сумские футзалисты проиграли в Херсоне
02.10.2021 15:52

Сумские футзалисты проиграли в Херсоне

Сегодня, 2 октября, прошли матчи 5-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумские баскетболисты стартуют сегодня в высшей лиге (трансляция)
02.10.2021 10:29

Сумские баскетболисты стартуют сегодня в высшей лиге (трансляция)

2-3 октября БК «СумДУ» сыграет матчи 1-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

Сумские футзалисты сыграют против вице-чемпионов (трансляция)
02.10.2021 08:20

Сумские футзалисты сыграют против вице-чемпионов (трансляция)

Сегодня, 2 октября, АФФК «Сумы» проведет матч 5-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге против херсонского «Продэксима»....

Новости

На Сумщине за вторник 17 летальных случаев от COVID-19
Сегодня 08:45
В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
04.10.2021 10:01
Сумские копы показали, из-за какого неизвестного устройства вызывали взрывотехников (фото)
Сегодня 11:53
Жительницу Шостки обманул псевдобанкир
Сегодня 11:11
В Сумах спасатели ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме (видео)
Сегодня 11:07
На Сумщине под колесами нескольких авто погиб пешеход
Сегодня 10:51
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 10:32
Трети сумчан поставлять отопление будет новое предприятие
Сегодня 10:15
Сегодня во второй лиге сыграют две команды с Сумщины (трансляция)
Сегодня 09:45
Мэр Сум настроен на объединение больниц
Сегодня 09:43
Под стенами Сумской ОГА протестуют медики 5-й больницы
Сегодня 09:17
На Сумщине 441 новый случай заболевания коронавирусом
Сегодня 08:43
view counter

Статьи

Коммунальный футбол: быть или не быть?
Вчера 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
Вчера 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.