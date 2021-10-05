Сумские футзалисты примут чемпиона в четверг

Игра состоится в манеже СумГУ, начало - в 17.00. Вход для детей - свободный, для взрослых - 20 гривен.
После пяти туров «Сумы» занимают седьмое место в турнирной таблице с тремя очками, а действующий чемпион лидирует с 11 баллами.
В связи с карантинными ограничениями напоминаем, что зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.
Його твори вражають глядача, обеззброюють реалізмом і багатством деталей....
Сегодня, 3 октября, в Сумах на стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» примет «Агробизнес» с Волочиска....
Сегодня, 2 октября, прошли матчи 5-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
2-3 октября БК «СумДУ» сыграет матчи 1-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
Сегодня, 2 октября, АФФК «Сумы» проведет матч 5-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге против херсонского «Продэксима»....