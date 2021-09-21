На Сумщине пожарные 5 часов тушили пожар в жилом секторе 4 октября в 00:22 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Партизанская в с. Знобь-Трубчевская Знобь-Новгородской ОТГ.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 36-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие по всей площади, стены на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и рядом расположенные две хозяйственные постройки. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.

В 00:53 возгорание локализовали, а в 5:57 - потратив на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.