На Сумщине пожарные 5 часов тушили пожар в жилом секторе

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 36-го государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие по всей площади, стены на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и рядом расположенные две хозяйственные постройки. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.
В 00:53 возгорание локализовали, а в 5:57 - потратив на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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