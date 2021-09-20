В Сумах горел двухэтажный частный дом (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что на втором этаже огнем охвачено стены на площади до 8 кв. м, мебель, вещи домашнего обихода и пол. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 14:59 возгорание локализовали, а в 15:13 - потратив на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали, предотвратив распространение огня на весь дом.
В результате пожара никто не пострадал, по предварительным данным он возник из-за короткого замыкания электросети.
Всего на ликвидацию возгорания были привлечены 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Во время ликвидации пожара в жилом доме обнаружено тело человека....
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