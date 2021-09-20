В Сумах горел двухэтажный частный дом (видео) 2 октября в 14:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. 2-я Набережная в Сумах.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что на втором этаже огнем охвачено стены на площади до 8 кв. м, мебель, вещи домашнего обихода и пол. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 14:59 возгорание локализовали, а в 15:13 - потратив на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали, предотвратив распространение огня на весь дом.

В результате пожара никто не пострадал, по предварительным данным он возник из-за короткого замыкания электросети.

Всего на ликвидацию возгорания были привлечены 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.