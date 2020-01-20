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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:07204

Сумская акробатка стала чемпионкой Европы

В г. Пезаро (Италия) прошел чемпионат Европы по спортивной акробатике среди взрослых и юниоров 13-19 лет.

За национальную сборную Украины выступает сумчанка Таисия Марченко, которая в составе женской двойке с Викторией Козловской из Кривого Рога завоевали 1 золотую и 1 бронзовую награды.

Спорт Акробатика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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