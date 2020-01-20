Сумская акробатка стала чемпионкой Европы В г. Пезаро (Италия) прошел чемпионат Европы по спортивной акробатике среди взрослых и юниоров 13-19 лет.

За национальную сборную Украины выступает сумчанка Таисия Марченко, которая в составе женской двойке с Викторией Козловской из Кривого Рога завоевали 1 золотую и 1 бронзовую награды.