Сумская акробатка стала чемпионкой Европы

За национальную сборную Украины выступает сумчанка Таисия Марченко, которая в составе женской двойке с Викторией Козловской из Кривого Рога завоевали 1 золотую и 1 бронзовую награды.
14-18 сентября в Николаеве состоялся открытый Кубок Украины и Всеукраинские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке....
4-8 мая в Дрогобыче (Львовской области) проходил чемпионат Украины среди юношей и девушек и открытые Всеукраинские соревнования среди возрастных групп...
21-25 апреля в г. София (Болгария) состоялся этап Кубка мира по спортивной акробатике....
23-27 сентября в Геническе состоялись Кубок Украины и Всеукраинские соревнования среди спортсменов детско-юношеских спортивных школ и клубов по прыжкам на...
8-13 января в Дрогобыче (Львовская область) состоялись соревнования по прыжкам на акробатической дорожке «Кубок Прикарпатья»....