В Конотопе на пожаре погиб хозяин дома (видео)

4 октября в 4:08 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Кутузова в г. Конотоп.
По вызову был направлен дежурный караула 15-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительной информации пожар обнаружила соседи, которые увидели горящий дом. Через 6 минут после вызова спасатели прибыли на место происшествия. Чтобы попасть в заполненный дымом дом пришлось использовать аппараты для защиты органов дыхания. При проведении разведки пожарные установили, что в одни из комнат горят мебель и вещи домашнего обихода, а на полу было обнаружено бездыханное тело хозяина, 1959 г.р.
В 4:21 пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на весь жилой дом. В 6:40 пожар был ликвидирован.
Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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