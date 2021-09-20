Деньги кончились: матч «Сумы» – «Таврия» не состоится Хозяева не имеют возможности провести игру.

Матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиги между ФК «Сумы» и симферопольской «Таврией» не состоится. Он должен был пройти в среду, 6 октября, на стадионе «Юбилейный», но хозяева поля не имеют возможности провести игру. Об этом они уже сообщили в ПФЛ.

Напомним: ФК «Сумы» является коммунальным предприятием и финансируется из городского бюджета. Детище мэра Сум в этом сезоне в 11 матчах 1 раз выиграло, 2 раза сыграло в ничью и 8 раз проиграло, 6 из них крупно. С 5 очками ФК «Сумы» на предпоследнем месте. В 11-м туре проиграл абсолютному аутсайдеру одесской «Реал Фарме» 1:5, которая до этого имела 0 в графе очков.

На предыдущей сессии горсовета директор клуба просил выделить еще 3,3 млн грн, но не получилось.