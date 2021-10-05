На Сумщине 15 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности)

COVID-19 подтвердили у 247 человек (Конотопский р-н - 44, Ахтырский р-н – 23, Роменский р-н - 42, Сумской р-н - 81, Шосткинский р-н - 57).
По состоянию на 5 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 85 070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1455 летальных случая, за прошедшие сутки - 15 (Конотопский р-н - 1, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 6, Шосткинский р-н - 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 474 человек, из них за минувшие сутки - 144 (Конотопский р-н – 28, Ахтырский р-н - 61, Роменский р-н - 5, Сумской р-н – 28, Шосткинский р-н - 22).
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