На Сумщине 15 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности) На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 247 человек.

COVID-19 подтвердили у 247 человек (Конотопский р-н - 44, Ахтырский р-н – 23, Роменский р-н - 42, Сумской р-н - 81, Шосткинский р-н - 57).

По состоянию на 5 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 85 070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1455 летальных случая, за прошедшие сутки - 15 (Конотопский р-н - 1, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 6, Шосткинский р-н - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 474 человек, из них за минувшие сутки - 144 (Конотопский р-н – 28, Ахтырский р-н - 61, Роменский р-н - 5, Сумской р-н – 28, Шосткинский р-н - 22).