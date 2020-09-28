На Сумщине контрабандисты пытались ввезти из РФ стоматпринадлежности, косметику и автозапчасти

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл микроавтобус марки Opel, на котором гражданин Украины возвращался из РФ. Реализуя заранее полученную от сотрудников оперативно-розыскного подразделения Сумского пограничного отряда информацию о возможном незаконном перемещении товарно-материальных ценностей через границу, пограничники инициировали проведение углубленного осмотра автомобиля.
Во время проверки транспортного средства, правоохранители обнаружили в конструктивных особенностях авто скрытые товары: в моторном отсеке за воздушным фильтром - 99 датчиков Холла, за обшивкой панели приборов - 10 топливных насосов. Кроме этого, в запасном колесе пограничники обнаружили 2040 твердосплавных стоматологических боров.
Часом позже, во время проверки еще одного микроавтобуса марки Opel, на котором другой гражданин Украины также возвращался из РФ, пограничники и сотрудники таможни в багажном отделении транспортного средства обнаружили незадекларированные косметические средства в ассортименте. Осмотрев данное транспортное средство тщательнее, пограничники обнаружили в запасном колесе, прикрепленном к днищу, автозапчасти четырех наименований, общим количеством 133 единицы.
Сейчас обнаруженные товары и автомобили изъяли сотрудники таможни для принятия правового решения.
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