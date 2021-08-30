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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:23263

Сумские лучники выиграли Кубок Украины

1-5 октября в Новой Каховке проходит Кубок Украины по стрельбе из лука.

В командных соревнованиях среди мужчин первое место завоевали сумчане Алексей Гунбин, Артем Овчинников и Владислав Лисняк. Среди женщин - третье место у наших Ирины Хочиной, Полины Родионовой и Леси Снагощенко.

Ранее «серебро» в личном зачете выиграла Ирина Хочина.

Спорт Стрельба из лука
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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