Сумские лучники выиграли Кубок Украины

В командных соревнованиях среди мужчин первое место завоевали сумчане Алексей Гунбин, Артем Овчинников и Владислав Лисняк. Среди женщин - третье место у наших Ирины Хочиной, Полины Родионовой и Леси Снагощенко.
Ранее «серебро» в личном зачете выиграла Ирина Хочина.
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