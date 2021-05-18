В Сумах появился новый мурал На прошлой неделе на Покровской площади появился новый мурал.

Со стены здания налоговой теперь смотрит Иван Харитоненко. Автор работы – Егор Авдеенко, автор множества муралов в городе – от первого – украинской Мона Лизы на стене универмага «Киев» до Сальвадора Дали в пер. 9 Мая.