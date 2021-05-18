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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:11901

В Сумах появился новый мурал

На прошлой неделе на Покровской площади появился новый мурал.

Фото Эрики Шпанцевой

Со стены здания налоговой теперь смотрит Иван Харитоненко. Автор работы – Егор Авдеенко, автор множества муралов в городе – от первого – украинской Мона Лизы на стене универмага «Киев» до Сальвадора Дали в пер. 9 Мая.

Фото
Досуг Иван Харитоненко Мурал
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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