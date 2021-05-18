Со стены здания налоговой теперь смотрит Иван Харитоненко. Автор работы – Егор Авдеенко, автор множества муралов в городе – от первого – украинской Мона Лизы на стене универмага «Киев» до Сальвадора Дали в пер. 9 Мая.
В Сумах создадут художественную инсталляцию (мурал) в честь Почетного гражданина города Сумы, кавалера ордена Международного олимпийского комитета, двукратного олимпийского чемпиона...
В субботу, 7 августа, в Сумах открылся новый мурал на территории Зеленого Театра, в центральном парке....
Он посвящен Цели Устойчивого Развития № 4....
На выходных, в рамках «Ночи музеев», в Сумах появился новый мурал....
В Ахтырке станет меньше на одну серую стену....