На Сумщине сообщено о подозрении техдиректору ООО в нарушении требований экологического законодательства Ахтырской окружной прокуратурой сообщено о подозрении техническому директору предприятия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого повлекло убытки государству в размере более 430 тыс. грн (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, будучи ответственным за соблюдение требований экологического и природоохранного законодательства на предприятии, допустил сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без необходимого разрешения. Согласно расчету Государственной инспекции по охране окружающей природной среды Сумской области, в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с февраля 2020 по февраль 2021 года государству причинен ущерб на сумму 430 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется сотрудниками следственного отделения полиции № 1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.