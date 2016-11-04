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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:43250

На Сумщині людям із туберкульозом безкоштовно видають продуктові набори

Соціальні працівники громадської організації «Клуб «Шанс» супроводжують людей, які лікуються від резистентного і чутливого туберкульозу.

Кожному клієнту видають продуктові набори. Людям, які мають чутливий туберкульоз, передбачено шість наборів за час перебування в проєкті. Хворим із резистентним туберкульозом, лікування яких довше, передбачається до 12 пакунків із продуктами. Орієнтовно — один набір у місяць.

Враховуючи, що лікування туберкульозу є довготривалим і складним, існує ризик, що пацієнти не витримають і перестануть приймати препарати. Продуктові набори видаються за умови регулярного прийому медикаментів, тож призначені для мотивування, формування та підтримки прихильності до безперервного лікування.

Наразі до одного набору входять олія, тушковане м’ясо, рис, гречка, цукор і шоколадний батончик.

За півроку проєкту, фахівці громадської організації «Клуб «Шанс» видали 395 пакунків із продуктами людям, які мають резистентний туберкульоз, і 200 наборів для людей, які мають чутливий ТБ.

Окрім цього, соціальні працівники консультують і мотивують клієнтів організації дотримуватися безперервного режиму лікування туберкульозу, доставляють протитуберкульозні ліки та контролюють їх прийом, проводять опитування щодо побічних реакцій на медикаменти та інформують лікарів, надають низку інших послуг психосоціального супроводу.

За кошти проєкту та за призначенням лікаря, люди з туберкульозом можуть безкоштовно пройти КТ, МРТ, УЗД, а також  ряд лабораторних досліджень, які необхідні для контролю за ходом лікування. За потреби їм можуть оплачувати проїзд до медичного закладу, надавати безкоштовні консультації психолога та юриста.

Очікується, що до кінця року послугами проєкту охоплять 468 клієнтів, які мають туберкульоз.

Діяльність щодо соціального супроводу клієнтів із туберкульозом СОГО «Клуб «Шанс» здійснює в рамках проєкту за фінансуванням БО «100 Відсотків Життя», співпрацюючи з медичним закладом КНП СОР «Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр».

Общество Туберкулез
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