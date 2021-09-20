Когда при коронавирусе показана госпитализация?

В Министерстве здравоохранения заявили, что сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе МЗ.
Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь различное протекание: легкое, средней тяжести и тяжелое. «Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных», — говорится в сообщении.
Как отмечается, больным коронавирусом может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:
- боль в грудной клетке
- тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности
- сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр
- нарушение сознания
- другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
В Минздраве отметили, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.
В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения, пишет skeptik.
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