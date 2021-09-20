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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:41230

Когда при коронавирусе показана госпитализация?

В МОЗ назвали критерии для госпитализации больных коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения заявили, что сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе МЗ.

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь различное протекание: легкое, средней тяжести и тяжелое. «Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных», — говорится в сообщении.

Как отмечается, больным коронавирусом может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:

- боль в грудной клетке

- тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности

- сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр

- нарушение сознания

- другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

В Минздраве отметили, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.

В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения, пишет skeptik.

Общество CoVID-19 Коронавирус Сатурация
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