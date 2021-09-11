Сумские власти будут бороться с автомобилями на пешеходных улицах запрещающими знаками

«В последнее время все больше автомобилей начали проезжать и парковаться на улицах Соборной и Воскресенской. Они загрязняют воздух, занимают собой много пространства, создают опасные ситуации, ведь эти улицы в первую очередь созданы для прогулок сумчан со своими детьми, автомобили загораживают смотровое пространство на исторические сооружения в центре города. Я предлагаю запретить проезд автомобилей, установить шлагбаумы, юнипаркеры или другие предметы, которые будут запрещать проезд по этим улицам. Нужно прекратить этот беспорядок», - писал автор петиции.
Ответ на электронную петицию:
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 03.06.2021 №335 утвержден Проект организации дорожного движения 328-б-ОПР "Организация дорожного движения в парковых и пешеходных зонах в г. Сумы". Согласно данному проекту предусматривается установление дорожных знаков 3.1 «Движение запрещено» вместе с дорожными знаками 5.33 "Пешеходная зона" на въездах в парковые и пешеходные зоны города, в том числе ул. Соборная и ул. Воскресенская.
По состоянию на текущую дату вышеупомянутый документ направлен победителю аукциона по предоставлению услуги по текущему ремонту улично-дорожной сети и искусственных сооружений, с целью осуществления комплекса мероприятий по внедрению организации дорожного движения в пределах предусмотренного на эти цели финансирования».
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