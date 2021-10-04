За выходные в Сумах произошло 15 ДТП За выходные (2 - 3 октября) патрульные проработали более 400 сообщений.

Кроме того, выезжали на 15 ДТП (1 автопроисшествие с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек, 8 ДТП с материальным ущербом, в 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол); составили более 140 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 6 за управление в состоянии опьянения); составили более 30 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли 2 наркопреступления; зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды должностному лицу; обнаружили 4 автомобиля в розыске Государственной исполнительной службой.