Теплоснабжение домов зоны обслуживанию КСПУ в Сумах под угрозой Во время брифинга по результатам аппаратного совещания глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что обеспечение тепло-, газо-, водоснабжением жителей громад - это прямая ответственность органов местного самоуправления.

Поэтому руководство городов должно приложить максимум усилий, чтобы отопительный сезон стартовал вовремя, и жители Сумщины были с теплом.

«Сегодня теплоснабжение домов зоны обслуживания Котельной Северного промузла под угрозой. Мы приглашали Сумского городского голову Александра Лысенко на аппаратное совещание с участием всего руководства облгосадминистрации, областного совета, представителей газоснабжающих организаций. Мы хотели услышать от мэра, где нам нужно включиться в решение этого вопроса, но, к сожалению, мэр не явился. Даже не было профильного заместителя. Поэтому сложно сегодня помочь тем, кто не хочет, - рассказал Дмитрий Живицкий. - Власти города Сумы «прячут голову в песок», не желая решать вопросы теплоснабжения для жителей областного центра».

Советник главы облгосадминистрации Роман Гученко рассказал, что на сегодня Котельная Северного промузла технически готова к работе, но есть проблемы в финансовой и юридической плоскости. Ведь АО «Сумское НПО» имеет огромную задолженность перед НАК «Нафтогаз». Также не понятно, как будет идти расчет за газ, поскольку счета АО «Сумское НПО» заблокированы.

Глава облгосадминистрации сообщил, что у областной власти есть четкий алгоритм действий, которые необходимо выполнить, чтобы такие проблемы у города не возникали. И свои рекомендации Сумскому городскому совету облгосадминистрация предоставила еще два года назад. Но они до сих пор игнорируются городом. Власти Сум не желают идти на сотрудничество. В то же время в городах Шостка и Ахтырка благодаря сотрудничеству их руководства с облгосадминистрацией и активной позиции городских голов проблемы с теплоснабжением решаются. И эти города будут с теплом.

«Когда две недели назад на заседании коллегии облгосадминистрации мы поднимали вопрос теплообеспечения города Сумы, городской голова и его профильный заместитель уверяли, что они знают, как решить вопрос с Котельной Северного промузла, и он будет решен. Но, к сожалению, ситуация остается критической, - отметил Дмитрий Живицкий. - Я в очередной раз повторяю, что, согласно Закону о местном самоуправлении, обеспечение тепло-, газо-, водоснабжением - это прямая ответственность органов местного самоуправления. Мы, конечно, помогаем и подключаемся, где нужно. Но, к сожалению, ситуация по городу Сумы напоминает кинофильм «День сурка». Только подходит старт отопительного сезона, сентябрь-октябрь, в Сумах повторяется одна и та же история. И облгосадминистрация каждый раз включается и вместо Сумского городского совета обеспечивает жителей областного центра теплом».

По информации главы облгосадминистрации, Сумской городской совет совместно с руководством предприятия и Управлением Госэнергонадзора в Сумской области должны отработать вопросы работы Котельной Северного промузла и предоставить информацию, в которой, в том числе, будет четко указано, где требуется поддержка облгосадминистрации.