В городском парке спустя год после открытия детской площадки поставили-таки скамейки

Однако благоустройство вокруг так и не было сделано: ни дорожек, ни скамеек, ни урн. Летом этого года сумчанка Анна Горпинич создала петицию по поводу скамеек и урн, сбор подписей под которой все еще продолжается. Одновременно она отнесла в канцелярию мэрии обращение по этому поводу. И вуаля – спустя больше, чем месяц скамейки-таки появились. Будет ли остальное благоустройство - остается загадкой.
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