В городском парке спустя год после открытия детской площадки поставили-таки скамейки Прошел год после того, как в Сумском городском парке им. Кожедуба открыли новую десткую площадку «Речной вокзал».

Однако благоустройство вокруг так и не было сделано: ни дорожек, ни скамеек, ни урн. Летом этого года сумчанка Анна Горпинич создала петицию по поводу скамеек и урн, сбор подписей под которой все еще продолжается. Одновременно она отнесла в канцелярию мэрии обращение по этому поводу. И вуаля – спустя больше, чем месяц скамейки-таки появились. Будет ли остальное благоустройство - остается загадкой.