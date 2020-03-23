Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59361

В городском парке спустя год после открытия детской площадки поставили-таки скамейки

Прошел год после того, как в Сумском городском парке им. Кожедуба открыли новую десткую площадку «Речной вокзал».

Однако благоустройство вокруг так и не было сделано: ни дорожек, ни скамеек, ни урн. Летом этого года сумчанка Анна Горпинич создала петицию по поводу скамеек и урн, сбор подписей под которой все еще продолжается. Одновременно она отнесла в канцелярию мэрии обращение по этому поводу. И вуаля – спустя больше, чем месяц скамейки-таки появились. Будет ли остальное благоустройство - остается загадкой.

Общество Городской парк имени кожедуба Детская площадка Скамейки
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчанка просит установить скамейки возле новой детской площадки в парке
30.08.2021 16:35

Сумчанка просит установить скамейки возле новой детской площадки в парке

Городские власти, как обычно, отличились, - детскую площадку за сотни тысяч гривен установили, а о скамейках для мам не подумали....

Еще у одного храма в Сумах открыли детскую площадку
31.05.2020 19:52

Еще у одного храма в Сумах открыли детскую площадку

31 мая у Пантелеймоновского храма в Сумах открыли детскую игровую площадку....

Во дворе сумского храма открыли детскую площадку
25.05.2020 14:19

Во дворе сумского храма открыли детскую площадку

При содействии благотворителей во дворе Спасо-Преображенского кафедрального собора обустроены места для отдыха, а также детская игровая площадка....

В Сумах на территории Спасо-Преображенского собора установили детскую площадку
21.05.2020 17:16

В Сумах на территории Спасо-Преображенского собора установили детскую площадку

Ее открытие пройдет 24 мая в 12:00 при участии митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия....

В Ямполе уже успели повредить новую детскую площадку
23.03.2020 11:25

В Ямполе уже успели повредить новую детскую площадку

Карусель, которую так долго ждали дети, сломали быстро и, скорее всего, взрослые....

Новости

В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
Сегодня 10:01
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 241 человека
Сегодня 08:55
За неделю на Сумщине зарегистрировано 2470 опасных события
Сегодня 17:10
Когда при коронавирусе показана госпитализация?
Сегодня 16:41
Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 16:29
За выходные в Сумах произошло 15 ДТП
Сегодня 16:02
Теплоснабжение домов зоны обслуживанию КСПУ в Сумах под угрозой
Сегодня 15:43
В городском парке спустя год после открытия детской площадки поставили-таки скамейки
Сегодня 14:59
Сумская красавица в финале Equidеs Sport Festival (фото)
Сегодня 14:22
На Сумщине взяли под стражу гастролера, который обманул пенсионеров на 12 тыс. долларов
Сегодня 13:37
Во двор к глуховчанам забрели волки
Сегодня 13:29
Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
Сегодня 12:44
view counter

Статьи

Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.