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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:02288

В Сумах разбирают горку для тюбинга в детском парке

На прошлой неделе предприниматель, который оборудовал два года назад горку для тюбинга, начал ее демонтаж.

Фото 0542.ua

Как сообщил директор КП «Сумыкоммунинвест» Олег Левченко, это происходит из-за нерентабельности аттракциона. После себя предприниматель обещал все вернуть в первозданный вид.

Досуг Детский парк Тюбинг
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