В Сумах разбирают горку для тюбинга в детском парке

Как сообщил директор КП «Сумыкоммунинвест» Олег Левченко, это происходит из-за нерентабельности аттракциона. После себя предприниматель обещал все вернуть в первозданный вид.
Департамент инфраструктуры просит депутатов горсовета выделить 190 тыс. грн. на удаление деревьев в детском парке «Сказка»....
Оказывается, предвыборные динозавры в детском парке "Сказка", установленные осенью 2020 года. до сих пор не оплачены....
Градостроительный совет, на котором рассматривали эскизный проект реконструкции детского парка «Сказка», состоялся 18 июня....
Управление архитектуры и градостроительства обобщило предложения общественности по эскизному проекту реконструкции парка «Сказка»....
18 июня состоится заседание архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства....