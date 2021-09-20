Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:44166

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

1-3 октября в г. Борисполь проходили игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2010-2011 г.р.

В соревнованиях приняли участие 9 команд из Сум, Борисполя, Полтавы и Коростеня.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1 место - ДЮСШ «Колосок-1» г. Борисполь

2 место - СОДЮСШ г. Сумы

3 место - СДЮШОР «Динамо-1» Сумы (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко)

4 место - Сборная команда Полтавы-1

5 место - СДЮШОР «Динамо-2» Сумы

6 место - ХК «Политехник» г. Коростень

7 место - сборная команда Полтавы-2

8 место - СДЮШОР «Динамо-3» Сумы

9 место - ДЮСШ «Колосок-2» Борисполь

Лучшим бомбардиром турнира стала Ульяна Тимохина (СДЮШОР «Динамо-1»), лучшим игроком - Карина Дюрягина (СОДЮСШ).

Спорт ОДЮСШ СДЮШОР «Динамо» Хоккей на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские хоккеистки проиграли в полуфинале
Вчера 17:10

Сумские хоккеистки проиграли в полуфинале

Сегодня, 3 октября, в Праге прошли решающие встречи EuroHockey Club Challenge I 2021 Women....

Сумские хоккеистки вышли в полуфинал
01.10.2021 17:37

Сумские хоккеистки вышли в полуфинал

В Праге продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею на траве среди женских команд в третьем дивизионе....

Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге
30.09.2021 18:21

Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге

Сегодня, 30 сентября, в Праге стартовал EuroHockey Club Challenge I 2021 Women....

МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов
29.09.2021 08:38

МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов

Команда МСК «Сумчанка» отправилась в Прагу (Чехия), где примет участие в Кубке Европейских чемпионов ІІІ по хоккею на траве среди...

Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины, сумчане - третьи
27.09.2021 17:52

Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины, сумчане - третьи

24-26 сентября в Шостке проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2008-09 г.р....

view counter

Статьи

Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.