Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

В соревнованиях приняли участие 9 команд из Сум, Борисполя, Полтавы и Коростеня.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1 место - ДЮСШ «Колосок-1» г. Борисполь
2 место - СОДЮСШ г. Сумы
3 место - СДЮШОР «Динамо-1» Сумы (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко)
4 место - Сборная команда Полтавы-1
5 место - СДЮШОР «Динамо-2» Сумы
6 место - ХК «Политехник» г. Коростень
7 место - сборная команда Полтавы-2
8 место - СДЮШОР «Динамо-3» Сумы
9 место - ДЮСШ «Колосок-2» Борисполь
Лучшим бомбардиром турнира стала Ульяна Тимохина (СДЮШОР «Динамо-1»), лучшим игроком - Карина Дюрягина (СОДЮСШ).
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