В Лебедине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека 2 октября в 9:14 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни по ул. Зарудка в г. Лебедин.

По вызову был направлен дежурный караула 5-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, пожар обнаружила соседка, которая пришла проведать хозяина пожилого возраста. Открыв дверь летней кухни женщина увидела, что помещение заполнено дымом, об этом она сообщила на линию «103», а уже от медиков информация поступила к спасателям. Через 4 минуты после вызова пожарные прибыли на место происшествия. Пламя успело охватить пол на площади до 3 кв. м, также горели вещи домашнего обихода. Во время проведения разведки на полу задымленной кухне было обнаружено тело хозяина, 1938 г.р. без признаков жизни.

В 9:20 пожарным удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку. В 9:31 пожар был ликвидирован.

Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.