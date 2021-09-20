Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:07182

В Лебедине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека

2 октября в 9:14 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни по ул. Зарудка в г. Лебедин.

По вызову был направлен дежурный караула 5-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, пожар обнаружила соседка, которая пришла проведать хозяина пожилого возраста. Открыв дверь летней кухни женщина увидела, что помещение заполнено дымом, об этом она сообщила на линию «103», а уже от медиков информация поступила к спасателям. Через 4 минуты после вызова пожарные прибыли на место происшествия. Пламя успело охватить пол на площади до 3 кв. м, также горели вещи домашнего обихода. Во время проведения разведки на полу задымленной кухне было обнаружено тело хозяина, 1938 г.р. без признаков жизни.

В 9:20 пожарным удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку. В 9:31 пожар был ликвидирован.

Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар Смерть на пожаре
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 10:14

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

2 октября в 2:33, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Веселодолинская в с. Веселая...

В Конотопе во время ликвидации возгорания в квартире пожарные спасли мужчину
28.09.2021 13:55

В Конотопе во время ликвидации возгорания в квартире пожарные спасли мужчину

27 сентября в 20:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на 2-м этаже 5-этажного...

В Сумах благодаря охранной сигнализации удалось предотвратить масштабный пожар
27.09.2021 17:13

В Сумах благодаря охранной сигнализации удалось предотвратить масштабный пожар

В одном из спальных районов Сум загорелся киоск. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на место происшествия оперативно не...

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
27.09.2021 14:52

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

25 сентября в 14:00 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в пер. Слобожанский в г....

В Сумах пожарные ликвидировали пожар в квартире
27.09.2021 14:01

В Сумах пожарные ликвидировали пожар в квартире

25 сентября в 23:35 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Кавалеридзе...

view counter

Статьи

Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.