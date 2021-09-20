В Лебедине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека

По вызову был направлен дежурный караула 5-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительной информации, пожар обнаружила соседка, которая пришла проведать хозяина пожилого возраста. Открыв дверь летней кухни женщина увидела, что помещение заполнено дымом, об этом она сообщила на линию «103», а уже от медиков информация поступила к спасателям. Через 4 минуты после вызова пожарные прибыли на место происшествия. Пламя успело охватить пол на площади до 3 кв. м, также горели вещи домашнего обихода. Во время проведения разведки на полу задымленной кухне было обнаружено тело хозяина, 1938 г.р. без признаков жизни.
В 9:20 пожарным удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку. В 9:31 пожар был ликвидирован.
Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
2 октября в 2:33, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Веселодолинская в с. Веселая...
27 сентября в 20:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на 2-м этаже 5-этажного...
В одном из спальных районов Сум загорелся киоск. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на место происшествия оперативно не...
25 сентября в 14:00 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в пер. Слобожанский в г....
25 сентября в 23:35 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Кавалеридзе...