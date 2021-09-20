Кролевчани – призери Всеукраїнського фестивалю «Козацький гарт»

Сумщину у заході представлено командою Опорного закладу «Кролевецький ліцей № 3» Кролевецької міської ради.
Школярі взяли участь у наступних видах програми фестивалю:
- «човниковий» біг 4 х 9 м (ІV місце);
- стрибок у довжину з місця (VI місце);
- стрибки через скакалку протягом 30 сек. (VI місце);
- перетягування канату (І місце);
- естафета змішана (V місце);
- конкурс знавців історії України, її спортивних досягнень та олімпійського руху (за часи незалежної України) (ІV місце).
Це дозволило у комплексі вибороти ІІІ загальнокомандне місце з 14 областей України.
Вітаємо бронзових призерів: Лисенко Вероніку, Хоменка Максима, Гергель Ірину, Карабута Матвія, Малиш Діану, Шевченка Владислава, Куліш Вікторію, Патрушева Андрія, Хроменко Діану, Смика Владислава, Галанову Софію, Авраменка Владислава та вчителя фізичної культури Анатолія Скибу!