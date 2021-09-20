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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Кролевчани – призери Всеукраїнського фестивалю «Козацький гарт»

У с. Стара Гута, Івано-Франківської області, з 29 вересня по 03 жовтня 2021 року проходив фінальний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт».

Сумщину у заході представлено командою Опорного закладу «Кролевецький ліцей № 3» Кролевецької міської ради.
Школярі взяли участь у наступних видах програми фестивалю:
- «човниковий» біг 4 х 9 м (ІV місце);
- стрибок у довжину з місця (VI місце);
- стрибки через скакалку протягом 30 сек. (VI місце);
- перетягування канату (І місце);
- естафета змішана (V місце);
- конкурс знавців історії України, її спортивних досягнень та олімпійського руху (за часи незалежної України) (ІV місце).
Це дозволило у комплексі вибороти ІІІ загальнокомандне місце з 14 областей України.
Вітаємо бронзових призерів: Лисенко Вероніку, Хоменка Максима, Гергель Ірину, Карабута Матвія, Малиш Діану, Шевченка Владислава, Куліш Вікторію, Патрушева Андрія, Хроменко Діану, Смика Владислава, Галанову Софію, Авраменка Владислава та вчителя фізичної культури Анатолія Скибу!
 
Спорт
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