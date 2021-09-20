Кролевчани – призери Всеукраїнського фестивалю «Козацький гарт» У с. Стара Гута, Івано-Франківської області, з 29 вересня по 03 жовтня 2021 року проходив фінальний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт».

Сумщину у заході представлено командою Опорного закладу «Кролевецький ліцей № 3» Кролевецької міської ради. Школярі взяли участь у наступних видах програми фестивалю: - «човниковий» біг 4 х 9 м (ІV місце); - стрибок у довжину з місця (VI місце); - стрибки через скакалку протягом 30 сек. (VI місце); - перетягування канату (І місце); - естафета змішана (V місце); - конкурс знавців історії України, її спортивних досягнень та олімпійського руху (за часи незалежної України) (ІV місце). Це дозволило у комплексі вибороти ІІІ загальнокомандне місце з 14 областей України. Вітаємо бронзових призерів: Лисенко Вероніку, Хоменка Максима, Гергель Ірину, Карабута Матвія, Малиш Діану, Шевченка Владислава, Куліш Вікторію, Патрушева Андрія, Хроменко Діану, Смика Владислава, Галанову Софію, Авраменка Владислава та вчителя фізичної культури Анатолія Скибу!