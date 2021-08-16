На этой неделе в Cумах будут решать, когда включать отопление

По его словам, уже завтра пройдет заседание городской комиссии по вопросам техгоненно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На которой будут решать вопрос включения центрального отопления в городе.
Напомним: согласно закону, включение отопления необходимо начинать после того. как три дня подряд среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла.
Тем временем жилой фонд города все еще не готов к началу отопительного сезона. Как доложили во время аппаратного совещания представители ООО «Сумытеплоэнерго» и Котельной Северного промузла, процент подписанных актов готовности только приближается к 95%.
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