На этой неделе в Cумах будут решать, когда включать отопление Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, уже завтра пройдет заседание городской комиссии по вопросам техгоненно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На которой будут решать вопрос включения центрального отопления в городе.

Напомним: согласно закону, включение отопления необходимо начинать после того. как три дня подряд среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла.

Тем временем жилой фонд города все еще не готов к началу отопительного сезона. Как доложили во время аппаратного совещания представители ООО «Сумытеплоэнерго» и Котельной Северного промузла, процент подписанных актов готовности только приближается к 95%.