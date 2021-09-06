В Сумах госпитализировано с ОРВИ 223 человека Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 2078 случаев заболевания ОРВИ. Это на 13% меньше, чем неделей ранее - 2393. 58% заболевших – дети. Интенсивный показатель заболеваемости на превышает круглогодичный пороговый уровень. Госпитализировано на прошлой неделе 223 жителей города (неделей ранее 151) – это почти 10,7% от всех заболевших, среди них 68 детей.