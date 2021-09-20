В Сумской горбольнице №5 разворачивают ковидные допкойки С новой волной COVID-19 в Сумах снова возникла необходимость в дополнительных койках для госпитализации инфицированных пациентов.

На утро понедельника по всех городских медучреждениях свободными оставались 129 мест для лечения взрослых больных. «Это с учетом 50 коек, которые сегодня будут развернуты в 5-й горбольнице, - уточнила на аппаратном совещании в мэрии начальник горздрава Елена Чумаченко. – В пятницу мы уже добавили 50 коек, которые полностью заполнились за пятницу и выходные».

- Я думаю, что отремонтированные отделения в 5-й больнице также нужно готовить под ковид, - отметил мэр Александр Лысенко. – Сообщите директору, чтобы там ничего не планировали. Нужно быть готовыми к любому протеканию болезни у пациентов. Резервы должны быть. Мы сегодня говорим о дополнительных возможностях. Проверьте и кислородоснабжение, чтобы не было сбоев.

Как уточнила Е. Чумаченко, по 5-й горбольнице законтрактировано 250 коек для лечения ковида, плюс есть еще 50 резервных. «По площади можно и больше их развернуть, только вот на 300 коек будут задействованы все медработники больницы, - подытожила чиновник, пишет Ваш шанс.