СБУ разоблачила схему хищения «ковидных» средств на Сумщине: присвоено 2,7 млн грн По оперативной информации, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий.

В октябре 2020 года полтавская коммерческая структура победила в соответствующем тендере и должна была сразу начать работы. Все это - чтобы в начале 2021 года новое отделение уже принимало больных.

По материалам следствия, организаторы сделки систематически вносили неправдивые данные в бухгалтерские документы о якобы приобретении строительных материалов, кроме того, большинство работ было выполнено лишь «на бумаге». Зато «сэкономленные» средства злоумышленники присваивали.

Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий злоумышленники незаконно присвоили 2,7 млн грн из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.

Чтобы предотвратить дальнейшее хищение государственных средств, СБУ обратилась в органы власти для неотложного реагирования в соответствии с действующим законодательством и условиями договоров.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие для установления всех причастных лиц и возвращение в бюджет незаконно присвоенных государственных средств.

Мероприятия по разоблачению проводились Управлением СБУ в Сумской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции и Главным управлением ГНС в Сумской области за процессуального руководства Сумской областной прокуратуры.