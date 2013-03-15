В разгар пандемии мэр Сум решил проводить личные приемы ежедневно

Такую идею он озвучил сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания.
- Еще одной поручение, оно касается больше отдела приема граждан, - начал он. – Юлия Анатольевна (Павлик – управделами исполкома – Ред.), также Вы, пожалуйста, зафиксируйте, что касается личных приемов городского головы. Значит, смотрите, много идет обращений по многим вопросам. Запланируйте с завтрашнего дня личные приемы городского головы проходят ежедневно. По времени, я думаю, это будет, чтобы людям удобно, 16-17 часов. Все работники, которые должны присутствовать, они работают в онлайне. Люди приходят и общаются с каждым, с кем пожелает. В первую очередь со мной и с теми, кто будет присутствовать в онлайн-режиме.
Напомним: летом, когда ситуация с коронавирусом была почти нулевая, личные приемы не проводились.
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