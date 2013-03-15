Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:36358

В разгар пандемии мэр Сум решил проводить личные приемы ежедневно

Во время ухудшения ситуации с коронавирусом мэр Сум Александр Лысенко вдруг решил чаще видеться с горожанами.

Такую идею он озвучил сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания.

- Еще одной поручение, оно касается больше отдела приема граждан, - начал он. – Юлия Анатольевна (Павлик – управделами исполкома – Ред.), также Вы, пожалуйста, зафиксируйте, что касается личных приемов городского головы. Значит, смотрите, много идет обращений по многим вопросам. Запланируйте с завтрашнего дня личные приемы городского головы проходят ежедневно. По времени, я думаю, это будет, чтобы людям удобно, 16-17 часов. Все работники, которые должны присутствовать, они работают в онлайне. Люди приходят и общаются с каждым, с кем пожелает. В первую очередь со мной и с теми, кто будет присутствовать в онлайн-режиме.

Напомним: летом, когда ситуация с коронавирусом была почти нулевая, личные приемы не проводились.

Политика Личный прием
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Перед выборами мэр Сум предложил проводить личные приемы онлайн
03.08.2020 08:34

Перед выборами мэр Сум предложил проводить личные приемы онлайн

Мэр Сум Александр Лысенко предложил проводить личные приемы онлайн....

20.01.2015 16:36

Сумские чиновники от здравоохранения будут принимать посетителей в больницах

Вскоре сумчане смогут обращаться к чиновникам отдела здравоохранения Сумского городского совета в своих лечебных учреждениях....

15.04.2013 17:03

Минаев принял сумчан

Городской голова Геннадий Минаев провел на прошлой неделе прием граждан по личным вопросам.... 3

22.03.2013 17:01

Прокурор Сумщины посетил Шостку

Прокурор Сумской области Руслан Билоконь провел прием граждан в Шостке.... 2

15.03.2013 14:46

Сумчане пожаловались мэру из-за крыш

Крыши стали 13 марта магистральной темой личного приема граждан городским головой Геннадием Минаевым.... 1

view counter

Статьи

Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.