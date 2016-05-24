Мэр Сум хочет быстрее запустить индустриальный парк

По его мнению, это именно тот объект, который в перспективе должен приносить городу пользу и прибыль.
- Нам осталось немного. Многое мы уже сделали, мы есть в реестре индустриальных парков. Мы практически готовы к его открытию второй год, но коммуникации до сих пор подведены не все, - отметил он. - И нам надо сделать не только дорогу к парку, но и газ, и воду, сделать электроподключение, соответствующую площадку. В прошлом году был подписан закон о частно-государственном партнерстве. И мы можем быть партнерами предпринимателей, заводов, которые будут строить на территории индустриального парка свои производственные мощности. Поэтому нам нужно подвести все коммуникации. Департаментам – подготовить предложения, что именно нужно сделать в первую очередь, что – во вторую и т.д. Нам надо запланировать средства из бюджета на все эти цели и наконец, выполнить все необходимое.
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