Мэр Сум хочет быстрее запустить индустриальный парк Сегодня, 4 октября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко дал поручение департаментам финансов и инфраструктуры продумать все необходимые работы по индустриальному парку.

По его мнению, это именно тот объект, который в перспективе должен приносить городу пользу и прибыль.

- Нам осталось немного. Многое мы уже сделали, мы есть в реестре индустриальных парков. Мы практически готовы к его открытию второй год, но коммуникации до сих пор подведены не все, - отметил он. - И нам надо сделать не только дорогу к парку, но и газ, и воду, сделать электроподключение, соответствующую площадку. В прошлом году был подписан закон о частно-государственном партнерстве. И мы можем быть партнерами предпринимателей, заводов, которые будут строить на территории индустриального парка свои производственные мощности. Поэтому нам нужно подвести все коммуникации. Департаментам – подготовить предложения, что именно нужно сделать в первую очередь, что – во вторую и т.д. Нам надо запланировать средства из бюджета на все эти цели и наконец, выполнить все необходимое.