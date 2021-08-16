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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:09197

Сумская лучница стала второй на Кубке Украины

1-5 октября в Новой Каховке проходит Кубок Украины по стрельбе из лука.

В индивидуальном турнире второе место среди женщин заняла сумчанка Ирина Хочина, Полина Родионова завершила соревнования четвертой. Среди мужчин лучшим из сумчан был Алексей Гунбин, который был четвертым.

Впереди – командные соревнования.

Спорт Стрельба из лука
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