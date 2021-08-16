Сумская лучница стала второй на Кубке Украины 1-5 октября в Новой Каховке проходит Кубок Украины по стрельбе из лука.

В индивидуальном турнире второе место среди женщин заняла сумчанка Ирина Хочина, Полина Родионова завершила соревнования четвертой. Среди мужчин лучшим из сумчан был Алексей Гунбин, который был четвертым. Впереди – командные соревнования.