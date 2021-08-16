Сумская лучница стала второй на Кубке Украины

В индивидуальном турнире второе место среди женщин заняла сумчанка Ирина Хочина, Полина Родионова завершила соревнования четвертой. Среди мужчин лучшим из сумчан был Алексей Гунбин, который был четвертым.
Впереди – командные соревнования.
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