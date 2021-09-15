Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:10368

На Сумщине обнаружили плантацию конопли на сумму почти 3 миллиона гривен

2 октября сотрудники Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ совместно со следователями областного главка полиции, при силовой поддержке бойцов роты особого назначения и с привлечением кинологов со служебными собаками на территории Лебединского района обнаружили плантацию конопли и задержали группу лиц, которая собирала урожай наркосодержащих растений.

К оперативникам поступила информация о том, что возле одного из сел Лебединского района неизвестные лица в большом количестве выращивают коноплю. Плантация с наркосодержащими растениями была спрятана в зарослях среди полей в труднодоступном месте. За запрещенными растениями злоумышленники тщательно ухаживали.

Несколько месяцев полицейские документировали преступную деятельность злоумышленников, которые выращивали, культивировали и ухаживали за запрещенными растениями. Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства у подозреваемых следователи изъяли около 15 килограммов марихуаны, готовой к употреблению.

«Три человека, причастных к такой преступной деятельности, наши сотрудники задержали на месте совершения преступления - во время сбора урожая конопли. В ходе досудебного расследования установлено, что организовал такую преступную деятельность 58-летний сумчанин. Кроме него, в группу входило еще шесть человек в возрасте от 40 до 52 лет», - комментирует начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин.

Изъятые более тысячи растений конопли и марихуана направлены на экспертизу. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 3 миллионов гривен.

Следователями полиции, при процессуальном руководстве прокуратуры, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК Украины (посев или выращивание конопли).

Кроме этого, в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За такие преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах у наркоагрария нашли 3 кило марихуаны
01.10.2021 11:28

В Сумах у наркоагрария нашли 3 кило марихуаны

Около 3 кг наркотического средства «каннабис» и более 100 растений конопли - в Сумах прекращена деятельность очередного наркоагрария....

У кролевчанина полицейские изъяли 1,5 кило конопли
22.09.2021 11:58

У кролевчанина полицейские изъяли 1,5 кило конопли

Кролевецкие правоохранители обнаружили и изъяли 1,5 килограмма конопли у местного жителя....

На Сумщине будут судить наркоагрария
22.09.2021 11:02

На Сумщине будут судить наркоагрария

До 7 лет лишения свободы грозит мужчине, на приусадебном участке которого изъято около 800 растений снотворного мака....

У сумчанки патрульные обнаружили 8 зип-пакетов наркотой
21.09.2021 17:55

У сумчанки патрульные обнаружили 8 зип-пакетов наркотой

Женщину патрульные роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) обнаружили на улице Новоместенской....

У жителя Сумщины изъяли 300 г «травки»
15.09.2021 13:00

У жителя Сумщины изъяли 300 г «травки»

Тростянецкие полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков....

view counter

Статьи

Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.