На Сумщине обнаружили плантацию конопли на сумму почти 3 миллиона гривен 2 октября сотрудники Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ совместно со следователями областного главка полиции, при силовой поддержке бойцов роты особого назначения и с привлечением кинологов со служебными собаками на территории Лебединского района обнаружили плантацию конопли и задержали группу лиц, которая собирала урожай наркосодержащих растений.

К оперативникам поступила информация о том, что возле одного из сел Лебединского района неизвестные лица в большом количестве выращивают коноплю. Плантация с наркосодержащими растениями была спрятана в зарослях среди полей в труднодоступном месте. За запрещенными растениями злоумышленники тщательно ухаживали.

Несколько месяцев полицейские документировали преступную деятельность злоумышленников, которые выращивали, культивировали и ухаживали за запрещенными растениями. Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства у подозреваемых следователи изъяли около 15 килограммов марихуаны, готовой к употреблению.

«Три человека, причастных к такой преступной деятельности, наши сотрудники задержали на месте совершения преступления - во время сбора урожая конопли. В ходе досудебного расследования установлено, что организовал такую преступную деятельность 58-летний сумчанин. Кроме него, в группу входило еще шесть человек в возрасте от 40 до 52 лет», - комментирует начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин.

Изъятые более тысячи растений конопли и марихуана направлены на экспертизу. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 3 миллионов гривен.

Следователями полиции, при процессуальном руководстве прокуратуры, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК Украины (посев или выращивание конопли).

Кроме этого, в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За такие преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.