На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 241 человека

По состоянию на 4 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 84 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1440 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Сумской р-н - 4).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 330 человек, из них за минувшие сутки - 26 (Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 25).
С новой волной COVID-19 в Сумах снова возникла необходимость в дополнительных койках для госпитализации инфицированных пациентов....
По оперативной информации, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий....
Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....