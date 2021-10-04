На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 241 человека COVID-19 подтвердили у 241 человека (Конотопский р-н - 60, Ахтырский р-н - 14 Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 111, Шосткинский р-н - 53).

По состоянию на 4 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 84 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1440 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Сумской р-н - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 330 человек, из них за минувшие сутки - 26 (Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 25).