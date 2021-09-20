В Сумах 102 новых случая заболевания коронавирусом

За воскресенье в городе выявлено 102 случая, выздоровело 22 пациента, зарегистрировано 2 летальных случая. На сегодня продолжают болеть 1500 жителей Сум.
В Сумской области подтверждено 84 8823 случая. За последние сутки добавился 241 пациент. 1440 пациентов умерло – 1,7% от всех, за воскресенье – 4. Выздоровело 93,5%. За вчера 26 пациентов.
Заболело 3483 медработника.
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