В Сумах 102 новых случая заболевания коронавирусом Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

За воскресенье в городе выявлено 102 случая, выздоровело 22 пациента, зарегистрировано 2 летальных случая. На сегодня продолжают болеть 1500 жителей Сум. В Сумской области подтверждено 84 8823 случая. За последние сутки добавился 241 пациент. 1440 пациентов умерло – 1,7% от всех, за воскресенье – 4. Выздоровело 93,5%. За вчера 26 пациентов. Заболело 3483 медработника.