В Сумах болеет коронавирусом 1500 жителей Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

За прошлую неделю в Сумах коронавирусом заболели 905 сумчан, что на 66% больше, чем неделей ранее (543). Среди заболевших 101 ребенок и 8 медработников. Всего – 1500 человек. На прошлой неделе зафиксировано 14 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (неделей ранее - 8 ). Выздоровело 338 пациентов, среди которых 44 ребенка и 4 медработника.

Всего по итогам недели выздоровели 94,6% больных. На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 37691 сумчан, среди них 4% - дети. Всего заболел 1651 ребенок, 91% выздоровел 143 человека продолжают лечение. Заболело 1481 медработник, 99% выздоровели, 11 лечатся, 7 умерли.

Зарегистрировано 547 летальных случаев, - 1,45% от всех обнаруженных случаев.