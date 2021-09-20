Липоводолинский «Альянс» вышел на второе место в Первой лиге Сегодня, 3 октября, в Сумах прошла игра 11-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» принимал одного из аутсайдеров турнира «Агробизнес» из Волочиска, который до этой игры занимал предпоследнее место в турнирной таблице.

Наши открыли счет на 18-й минуте, - отличился Станислав Шарай. Во втором тайме счет удвоил Николай Агапов на 68-й минуте. Спустя 7 минут гости сократили отставание - Богдан Семенець. На 88-й минуте Агапов делает дубль, но спустя 2 минуты Олег Синиця снова сокращает разрыв до минимума. Последние минуты матча прошли в атаках гостей, но забить им не удлаось.

В итоге 3:2 – тяжелая победа «Альянса», который с 22 очками в 10 играх вышел на второе место, имея еще игру в запасе. Выше только харьковский «Металлист» с 31 очком.